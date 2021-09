NFL: Washington Football Team besiegt New York Giants nach Drama

Kurz vor Schluss sehen die New York Giants gegen das Washington Football Team wie der Sieger aus. Doch Washington-Kicker Dustin Hopkins sorgt für ein dramatisches Ende.

Was für ein Drama!

Die Schlussphase beim Spiel des Washington Football Teams gegen die New York Giants wurde zum Nervenkrimi. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Nach einem verfehlten Fieldgoal in der Schlusssekunde von Washingtons Kicker Dustin Hopkins schienen die Giants kurz wie der Sieger. Doch aufgrund eines Offside-Vergehens von New York bekam der Kicker die zweite Chance - und nutzte sie aus 43 Yards zum 30:29 nach Ablauf der Spielzeit. Es ist Washingtons erster Sieg in dieser Saison.