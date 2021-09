Boris Becker: Alexander Zverev Titel beim Grand Slam ganz nah

„0:11 in Grand Slams gegen die Top 10: Das sind natürlich nackte Tatsachen, das ist nun mal so, aber ich glaube nicht, dass er gegen Djokovic an einer eigenen Schwäche gescheitert ist“, sagte Becker im Eurosport-Podcast „Das Gelbe vom Ball“.

Becker: Zverev ist „nächster an der Reihe“

Dennoch sei in New York "der beste Zverev" angetreten, "den ich bis jetzt gesehen habe", sagte der dreimalige Wimbledonsieger: "Wenn er einfach so weitermacht, dann ist er für mich der nächste aus der jungen Garde, der an der Reihe ist, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen."