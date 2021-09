Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner hofft nach 1:1 gegen Feuerbach Istanbul auf die Wende

Das Last-Minute-Drama mit glücklichem Ende ging keineswegs spurlos an Oliver Glasner vorbei. „Es war hart für mich da oben. Im Fußball machst du in kürzester Zeit alles durch“, sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt, der das 1:1 (1:1) gegen Fenerbahce Istanbul zum Auftakt der Europa League aufgrund einer Sperre in einer Loge auf der Tribüne verfolgen musste - und dort in den hitzigen und verrückten Schlussminuten mitfieberte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)