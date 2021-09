Europa League: Jerome Boateng und Niko Kovac siegen

Jérôme Boateng feiert sein Startelf-Debüt für Olympique Lyon in der Europa League. Niko Kovac siegt mit der AS Monaco um drei Deutsche.

Der frühere Nationalspieler Boateng, vom FC Bayern gekommen, war in München wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass Boateng in Berufung geht.