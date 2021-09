Europa League: Eintracht Frankfurt - Fenerbahce Istanbul 1:1, Mesut Özil und Sam Lammers treffen

Özil schockt Frankfurt

Durm: „Geil, mal wieder in Europa zu spielen“

Verteidiger Erik Durm sah die Hessen sogar kurz vor dem Sieg. „Wir waren nah dran, einen Dreier zu holen. Es war geil, mal wieder in Europa zu spielen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt“, erklärte der 29-Jährige. Der späte Elfmeter passe „ein bisschen ins Bild“, führte Durm aus und lobte Torhüter Trapp: „Es hat mich für die Mannschaft und ihn persönlich gefreut, dass er den rausgefischt hat. Das war sehr wichtig für uns.“

Fenerbahce erwischt den besseren Start

Vor dem Anpfiff hatten die Frankfurter Fans lautstark die Rückkehr in den Wettbewerb gefeiert, in dem die Eintracht in der Saison 2018/19 noch furios ins Halbfinale gestürmt war. Trainer Oliver Glasner verfolgte das Spektakel in einer Loge im Stadion, da er eine Sperre aus seiner Zeit als Coach des VfL Wolfsburg absitzen musste.