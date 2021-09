Europa League, Galatasaray Istanbul: Irres Eigentor von Lazio-Keeper

Ein kurioses Eigentor schenkt Galatasaray Istanbul den ersten Sieg in der Europa League. Lazio-Keeper Thomas Strakosha legt sich den Ball selbst rein.

Ein kurioses Eigentor hat Galatasaray Istanbul einen Auftaktsieg in der Europa League beschert.

Was Strakosha genau vorhatte, bleibt dennoch unklar. Der 26-Jährige war mit dem Gesicht zum Tor positioniert und setzte die Hände so ein, als wolle er den Ball - wie im Volleyball - nach vorne pritschen. Doch genau da stand nun mal das Tor, sodass die Kugel zwangsläufig reingehen musste. Ein Kuriosum!

Das Eigentor fiel in der 66. Minute, Galatasaray gelang es anschließend, die Führung zu verteidigen. In der Gruppe E stehen die Türken mit drei Punkten an der Spitze. Lazio ist Letzter.