Biathlon: Dorothea Wierer schlägt Alarm - Körper sagt Stopp

Seit drei Wochen habe sie „mit Schlaflosigkeit zu kämpfen“, so die Italienerin. „Dieses Problem habe ich schon seit langem, auch in den letzten Wintern.“

Daher will Wierer ihrem Körper nun eine dreiwöchige Pause gönnen. Die Biathlon-Saison beginnt Ende November. Von 4. bis 20. Februar steht dann mit den Olympischen Winterspielen in Peking das Saison-Highlight an.