Wie José Mourinho die AS Rom nach oben führt

José Mourinho ist wieder da. Mit der AS Rom legt er einen Bilderbuchstart in der Serie A hin. Gelingt dem Portugiesen wieder ein Meisterstück?

Er ist wieder da - José Mourinho hat Rom, die ewige Stadt, in nur wenigen Wochen für sich gewonnen.

Ein Blick zurück auf Sonntag: Ekstase im Stadio Olimpico, Mourinho läuft mit seinen Spielern in die Fankurve der Römer und bejubelt den späten 2:1 Siegtreffer von Stephan El Shaarawy gegen Sassuolo Calcio. (Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

„Heute war ich nicht 58, sondern 12″, erklärte Mourinho anschließend. „Es war ein Kinderrennen, ein außergewöhnliches Spiel, ein unglaubliches Gefühl. Es hätte 6:6 oder 7:7 enden können, sie hätten gewinnen können, aber am Ende haben wir gewonnen.“

Es war Mourinhos 1000. Spiel als Trainer. In Rom, wo er seit Sommer tätig ist, überzeugt und begeistert er die Medien.

Diese Lobgesänge finden ihre Berechtigung, wenn man auf die bisherige Saison der Giallorossi blickt: Drei Spiele, drei Siege in der Liga, dazu die Qualifikation zur Europa Conference League. Mourinho grüßt von der Tabellenspitze.

Mourinho in England abgeschrieben

Besonders bei seiner letzten Trainerstation in England, bei den Tottenham Hotspur, verlor der Portugiese erheblich an Kredit.

„The Special One“, wie er sich selbst einst nannte, wurde unter anderem für seine defensive Taktik kritisiert. Mourinho habe an Glanz verloren, so die Behauptung in England.