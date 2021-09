Real Madrid: Toni Kroos offenbar Fußballschuh-Tick und rüffelt Medien

In Spanien ist Toni Kroos zum Weltstar gereift und wurde mit Real Madrid drei Mal Champions-League-Sieger. Nach der EM im vergangenen Sommer beendete er nach 106 Einsätzen seine Nationalmannschaftskarriere, bei den Königlichen will er aber weiterhin Erfolge feiern.

In den nun 14 Jahren seiner Profi-Laufbahn hat der 31-Jährige einen ganz besonderen Tick entwickelt. „Ich habe eine Bindung zu meinem Fußballschuh. Und ich will mich in ihm so wohl wie möglich fühlen. Doch heutzutage wird oft etwas am Material oder der Farbe verändert. Und dieser Trend gefällt mir nicht. Mein Modell ist weiß und noch aus echtem Leder“, sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview mit t-online.