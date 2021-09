DFB: Christian Seifert über mögliche DFB-Präsidentin

Liga-Chef Christian Seifert kann sich eine Frau an der Spitze des DFB vorstellen, hält die geschlechterbasierte Diskussion aber für oberflächlich.

„Die Debatte geht an den Gegebenheiten vorbei“, sagte der scheidende Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag beim Kongress #neuland in Aachen.