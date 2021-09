Jerome Boateng legt Berufung ein nach Verurteilung

Boateng vor Gericht: Diese Vorwürfe legt man ihm zur Last

Der neue Anwalt des Weltmeisters von 2014 hat Berufung gegen das Urteil vom 9. September eingelegt. Das bestätigte eine Sprecherin des Amtsgerichts München am Donnerstag mehreren Nachrichtenagenturen.

Boateng war wegen einer vorsätzlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Die Geldstrafe betrug 60 Tagessätze in Höhe von 30.000 Euro.