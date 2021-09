VfL Bochum: Simon Zoller mit Kreuzbandriss

Schwerer Rückschlag für Aufsteiger VfL Bochum: Stürmer Simon Zoller (30) hat sich im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und fehlt dem Rückkehrer in der Bundesliga monatelang.

Das gab der VfL am Freitag bekannt.

Zoller, der am Sonntag im Heimspiel gegen Hertha BSC (1:3) getroffen hatte, soll nach Klubangaben in Kürze operiert werden und danach seine Reha beginnen. Zoller erlitt die schwere Verletzung am Mittwoch.