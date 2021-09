FC Bayern: Hasan Salihamidzic will sich nicht mit BVB aussprechen

Zorc kontert Salihamidzic scharf

Dass Reus früher abreise, sei indes „nicht das erste Mal. Wenn man verletzt ist, okay, dann fällt man aus, aber sonst? Serge Gnabry ist dageblieben, der fällt jetzt wahrscheinlich gegen Barcelona aus. Aber das ist dann halt so.“

„Salihamidzic sollte sich zu Themen von Bayern München äußern und zu uns betreffenden Themen seine Klappe halten. Was glaubt er eigentlich, wer er ist?!“ Reus war wegen Problemen am linken Knie vor dem dritten WM-Qualifikationsspiel der vergangenen Länderspielpause in Island von der Nationalmannschaft abgereist.