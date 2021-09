Europa League LIVE: Leverkusen & Frankfurt im TV, Stream, Ticker

Zwei deutsche Teams treten in dieser Saison im Wettstreit mit diversen europäischen Topteams an. Zum Auftakt bekommt es zunächst Bayer Leverkusen mit Ferencváros Budapest aus Ungarn zu tun, ehe Eintracht Frankfurt den türkischen Spitzenverein Fenerbahce Istanbul empfängt.

Leverkusen findet sich in einer anspruchsvollen Gruppe wieder, neben Budapest muss die Truppe von Gerardo Seoane auch gegen Celtic Glasgow und Betis Sevilla ran. Im ersten Heimspiel sollten daher möglichst gleich Punkte her.

Eintracht Frankfurt hofft auf Befreiungsschlag

Die Eintracht hofft derweil bei der Rückkehr nach Europa auf den erlösenden Befreiungsschlag. Das Team habe „schon oft gezeigt, dass sie dann noch einen Gang hochschalten kann“, sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Start in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Fenerbahce Istanbul mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil.

Eine magische Nacht in der Europa League soll nach dem Pokalaus und dem Stolperstart in der Liga zur Initialzündung für die Hessen werden - so wie 2018. Damals feierte die Eintracht unter Adi Hütter in einer ähnlichen Situation einen Auftaktsieg und marschierte mit furiosen Auftritten bis ins Halbfinale. „Ich denke immer noch, dass es eine geile Saison werden kann“, sagte Mittelfeldspieler Djibril Sow.