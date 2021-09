Conference League: Slavia Prag - Union Berlin live im TV, Stream, Ticker

Union Berlin freut sich auf Conference League

Für die Unioner, die vor zweieinhalb Jahren noch in der 2. Liga spielten, sind Europacup-Spiele absolute Highlights. Damit schaffe man „wieder was Außergewöhnliches für die Geschichtsbücher“, sagte Kapitän Christopher Trimmel: „Das ist schon schön, wenn man die ganze Geschichte miterlebt hat.“

Slavia Prag wollte eigentlich in die Champions League, scheiterte aber in der Qualifikation an Ferencvaros Budapest. Als der Klub dann auch noch in den Playoffs zur Europa League gegen Legia Warschau den Kürzeren zog, war die Gruppenphase in der Conference League nur ein schwacher Trost.