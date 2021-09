AS Monaco: Niko Kovac stärkt Alexander Nübel den Rücken

Der Start von Alexander Nübel bei der AS Monaco verlief durchwachsen.

Mit den Monegassen verpasste die Leihgabe des FC Bayern München die Qualifikation zur Champions League, feierte aus den ersten fünf Spielen in der Ligue 1 nur einen Sieg und kassierte in jedem dieser Spiele mindestens einen Gegentreffer.

Nicht immer machte der 24-Jährige in seinen ersten Wochen eine glückliche Figur. Am vergangenen Wochenende verlor Nübel mit Monaco 0:2 gegen Olympique Marseille. (Service: Ergebnisse der Ligue 1)

Nübel von Ex-PSG-Keeper hart kritisiert

Nübels Leistungen stehen auch in Frankreich unter Beobachtung. Harsche Kritik gab es am vergangenen Wochenende von Jérôme Alonzo. „Und das soll der künftige Nachfolger von Manuel Neuer beim FC Bayern werden?“, fragte der ehemalige PSG-Keeper bei L‘Équipe TV süffisant.

Doch Trainer Niko Kovac setzt auf Nübel. Nur einmal stand der gebürtiger Paderborner nicht im Monaco-Tor, damals plagten ihn allerdings Magenprobleme. Auch beim Auftakt in die Europa-League-Saison am Donnerstagabend gegen Sturm Graz (Europa League: AS Monaco - Sturm Graz, 21 Uhr im LIVETICKER) wird Nübel im Tor stehen, das machte Kovac unmissverständlich klar.