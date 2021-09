Ski Alpin: Alice Merryweather postet Schock-Fotos nach schwerem Unfall

Die vergangene Saison hatte Ski-Star Alice Merryweather wegen Essstörungen aussetzen müssen. In diesem Jahr wollte die 24 Jahre alte US-Amerikanerin eigentlich wieder durchstarten. Doch am Wochenende wurde sie bei einem Trainingsunfall in Saas Fee in der Schweiz jäh gestoppt.

Das Ski-Team der USA sprach Merryweather Mut zu: „Deine Stärke ist von einer anderen Welt, Alice. So viel Liebe und so viele heilende Vibes. Du hast in den letzten zwölf Monaten schon so viel überwunden. Schau, wie weit du gekommen bist. Wir glauben an dich!“