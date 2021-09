Bundesliga: VfL Bochum hat keine Angst vor FC Bayern

Mit Respekt, aber ohne Angst reist Bundesliga-Rückkehrer VfL Bochum zum Fußball-Rekordmeister Bayern München. „Wer mit Angst in so ein Spiel geht, der sollte gar nicht auflaufen“, sagte Trainer Thomas Reis vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr): „Wir haben elf Jahre lang für solche Spiele gearbeitet.“