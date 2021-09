Bundesliga: Dayot Upamecano beim FC Bayern München auf der Überholspur

CL-Ausrufezeichen: Bayern besser als PSG und Co.?

Dayot Upamecano hat sich beim FC Bayern auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. In einem Punkt will sein jedoch Trainer Verbesserungen sehen.

Was für ein Volltreffer!

Am 14. Februar hat der FC Bayern die Verpflichtung von Dayot Upamecano verkündet. 214 Tage danach lässt sich feststellen: Der Innenverteidiger ist jeden Euro seiner 42,5 Millionen Euro Ablöse wert! (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann: Das macht Upamecano so stark

SPORT1 fragte Nagelsmann: Warum ist Upamecano schon so stark?

„Es ist ein Vorteil, dass er mich kennt und er weiß, was ich verlange. Er weiß, wie er mich nehmen muss - und ich weiß, wie ich ihn nehmen muss“, sagte der Cheftrainer.

85 Spiele hat Upamecano unter Nagelsmann in Leipzig absolviert. Nacheinander schlossen sie sich in diesem Sommer dem deutschen Rekordmeister an.