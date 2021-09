Eintracht Frankfurt: Wieso der Umbruch für Glasner so viel schwieriger ist

"So noch nicht mitgemacht!" Glasners knallharte Eintracht-Analyse

Der holprige Saisonstart von Eintracht Frankfurt weckt Erinnerungen an 2018, als Niko Kovac und Co. gingen. Diesmal aber sind die Einschnitte noch gravierender.

Im Finale des Deutschen Supercups setzte es gegen den FC Bayern München ein 0:5, in der ersten DFB-Pokal-Runde flogen die Hessen mit 1:2 beim Viertligisten SSV Ulm 1846 Fußball raus - und das als frischgebackener DFB-Pokal-Sieger.

Eintracht-Umbruch 2021 begann schon im Juli 2020

Oliver Glasner wartet nun als neuer Eintracht-Coach schon seit fünf Partien auf seinen ersten Sieg in neuer Umgebung.

Wieder einmal steht bei der Eintracht ein Umbruch an - doch dieser nimmt 2021 andere Formen an, als es vor drei Jahren der Fall war. Begonnen hat alles vor etwas mehr als einem Jahr im Juli 2020.

Er pflegte wichtige Kontakte in die Wirtschaft, das Eigenkapital wuchs in seiner Amtszeit von anfangs fünf Millionen Euro auf 68 Millionen Euro an. Die Eintracht konnte die Coronakrise daher bislang vergleichsweise gut überstehen.