Präsident fordert nach Olympia-Skandal: Moderner Fünfkampf ohne Reiten

Reit-Präsident Erbel zieht die Zügel für die Modernen Fünfkämpfer nach dem Olympia-Skandal in Tokio weiter an. Kommt es zur Revolution?

Nach dem Olympia-Skandal in Tokio wächst der Druck auf die Modernen Fünfkämpfer weiter.

„Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Druck auszuüben. Wir sagen, dass die Fünfkämpfer das Reiten rausnehmen sollen. Wenn sie das nicht können, sollen sie das Reglement so ändern, dass sie die Tiere und Menschen schützen“, sagte Erbel beim traditionellen Reitturnier CHIO in Aachen.