Conference League: Modus, Teams, TV-Übertragung und weitere Infos

Die neu gegründete Conference League steht in den Startlöchern. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum dritten Europapokal, an dem auch Union Berlin teilnimmt.

Der viel diskutierte dritte europäische Wettbewerb steht nun endlich in den Startlöchern, nach mehreren Qualifikationsrunden beginnt am 16. September die Gruppenphase. ( Alle Infos zur Conference League )

Ein deutscher Verein ist bei der Premiere auch mit am Start, Union Berlin bekommt es im ersten von sechs Vorrundenpartien mit Slavia Prag zu tun. Der Bundesligist hatte sich als Tabellensiebter der Vorsaison qualifiziert.

Das Finale wird am 25. Mai 2022 im albanischen Tirana stattfinden.

Der Modus der Conference League

Union stieg erst in der Playoffrunde ein, wo sich die Eisernen gegen Kuopin PS aus Finnland durchgesetzt hatten. Damit ist der Hauptstadtklub eines von insgesamt 32 Teams, die in der Gruppenphase der Conference League antreten. 22 von ihnen kamen über die Quali zum Wettbewerb, der Rest scheiterte in der Europa-League-Qualifikation.