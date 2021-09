Anzeige

Rocket League: Alles zur RLCS Season 2021-22 - Preisgeld, Formate und mehr Rocket League: Alles zur RLCS Season 2021-22 - Preisgeld, Formate und mehr

Mit der neuen Rocket League Season wird es zahlreiche Neuerungen geben. In jedem Split kommt ein Format zum Einsatz, drei neue Regionen werden erschlossen und das Preisgeld steigt auf sagenhafte sechs Millionen US-Dollar an © Rocket League / Psyonix

Florian Merz

Mehr Geld, mehr Teams und mehr Rocket League - Die Rocket League Championship Series ist zurück und größer denn je!

Seit dem Relaunch mit der RLCS X und der Veröffentlichung als Free-2-Play-Titel hat sich Rocket League zu einer festen Größe im eSports entwickelt. Das spiegelt unter anderem die Ankündigung für die kommende Season der RLCS wieder. Mit mehr als sechs Millionen US-Dollar bietet diese den bis dato größten Prizepool des eSports-Titels.

Start der neuen Season ist der 15. Oktober 2021

Drei neue Regionen für Rocket League

Für die kommende Season wurden drei neue Regionen erschlossen: Asien-Pazifik (Nord), Asien-Pazifik (Süden) sowie der Mittlere Osten & Afrika. Darüber hinaus plant Entwickler Psyonix die Sub-Sahra-Afrika-Region mit drei Splits und lokalen Veranstaltungen zu unterstützen. Auch wenn diese Teams nicht in der RLCS antreten, qualifizieren sich die zwei erfolgreichsten am Ende für die Rocket League World Championship

Einheitlich, praktisch, gut - Ein Turnierformat pro Split

In der vergangenen Rocket-League-Season wurde viel experimentiert und zahlreiche unterschiedliche Turnierformate ausprobiert. In der kommenden Spielzeit wird es hingegen ein Format für alle Wettkämpfe eines Splits geben. Damit wollen die Macher eine einheitliche Grundlage für alle teilnehmenden Teams zu schaffen.

Anstatt ein Ligasystem zu verwenden, kommen offene Wettkämpfe zum Einsatz. Die Season bleibt dennoch weiterhin in Fall, Winter und Spring mit der Weltmeisterschaft am Ende aufgesplittet. Jedes Event startet zunächst mit einer offenen Qualifikationsrunde, ehe es in die nächste Phase geht.

Während es im Fall-Split ein Swiss-Format mit anschließender K.O.-Stage geben wird, ist für den Winter-Split eine Gruppenphase mit jeweils vier Gruppen a vier Teams geplant. Im Anschluss folgt ein Single-Elimination-Bracket, wie es sie auch im Fußball zum Beispiel im Zuge der Weltmeisterschaft gibt. Im Frühling kommt es ebenfalls zu einer Gruppenphase, jedoch mit einem Double-Elimination-Bracket (Upper & Lower Brackets, Anm. d. Red.).

Pro Split veranstaltet Psyonix drei größere Turniere mit einem Major-Event on top. Für diese werden je nach Platzierung Punkte an die teilnehmenden Teams verteilt, die am Ende der Season über die Teilnahme an der Weltmeisterschaft entscheiden.

Termine, Preisgeld und LAN-Events

Wie beinah jede Sportart litt auch Rocket League unter der Coronapandemie und musste in den vergangenen Jahren weitgehend auf LAN-Veranstaltungen verzichten. In der kommenden Season sollen diese jedoch wieder stattfinden. Hierzu plant Psyonix strenge Hygiene- und Gesundheitsregeln, damit jedes teilnehmende Team ohne großes Infektionsrisiko an den verschiedenen Events teilnehmen kann. Auf die einzelnen Wettkämpfe wird ein Preisgeld von insgesamt sechs Millionen US-Dollar verteilt. Eine genaue Aufschlüsselung ist bislang noch nicht bekannt.

Fall Split

NA, MENA, OCE, APAC S - Regional #1: 15. bis 17. Oktober

EU, SAM, APAC N - Regional #1: 22. bis 24. Oktober

NA, MENA, OCE, APAC S - Regional #2: 29. bis 31. Oktober

EU, SAM, APAC N - Regional #2: 5. bis 7. November

NA, MENA, OCE, APAC S - Regional #3: 12. bis 14. November

EU, SAM, APAC N Regional - #3: 19. bis 21. November

Erstes Major: 8. bis 12. Dezember

Die erste Transferphase: 13. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022

Winter Split

NA, MENA, OCE, APAC S - Regional #1: 14. bis 16. Januar

EU, SAM, APAC N - Regional #1: 21. bis 23. Januar

NA, MENA, OCE, APAC S - Regional #2: 28. bis 30. Januar

EU, SAM, APAC N - Regional #2: 4. bis 6. Februar

NA, MENA, OCE, APAC S - Regional #3: 18. bis 20. Februar

EU, SAM, APAC N - Regional #3: 25. bis 27. Februar

Zweites Major: 24. bis 27. März

Die zweite Transferphase: 28. März bis 17. April 2022

Spring Split

NA, MENA, OCE, APAC S - Regional #1: 29. April bis 1. Mai

EU, SAM, APAC N - Regional #1: 6. bis 8. Mai

NA, MENA, OCE, APAC S - Regional #2: 13. bis 15. Mai

EU, SAM, APAC N - Regional #2: 20. bis 22. Mai

NA, MENA, OCE, APAC S - Regional #3: 27. bis 29. Mai

EU, SAM, APAC - N - Regional #3: 3. bis 5. Juni

Drittes Major: 30. Juni bis 3. Juli

Rocket League World Championship