Red-Bull-Boss Marko unterstellt Lewis Hamilton nach Unfall mit Max Verstappen "Show"

Es war die Szene des Formel-1-Rennens am Sonntag: Beim Großen Preis von Italien in Monza waren die beiden Gesamtführenden Max Verstappen und Lewis Hamilton böse kollidiert und ausgeschieden. Bei dem Unfall hatte sich Verstappens Red Bull auf den Mercedes von Hamilton geschoben. Nur der Cockpitschutz Halo verhinderte Schlimmeres. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Marko: „... der arme Hamilton“

„Es war ein normaler Rennunfall, die ganzen Geschichten drumherum sind von Mercedes an den Haaren herbeigezogen. Verstappen war schon ausgestiegen, als Hamilton mit dem Retourgang versucht hat, aus dem Kiesbett zu kommen. Das Medical Car hat das gesehen und ist weitergefahren. Und dann wird eine Show abgezogen, dass der arme Hamilton plötzlich verletzt ist“, sagte Marko oe24 .

Hamilton hatte nach dem Rennen erklärt, dass er „Gott danke“, noch am Leben zu sein. Zugleich kündigte er an, vor dem Rennen in Russland einen Spezialisten für seinen Nacken aufzusuchen. (Pressestimmen: Hamilton ist „Tod von der Schippe gesprungen“)