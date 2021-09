Lukas Podolski froh über bevorstehendes Karriereende - von Corona geschwächt

Lukas Podolski sieht dramatische Entwicklungen im Fußball - und ist froh, dass er die Schuhe bald an den Nagel hängen wird.

Im Gegenteil: Der ehemalige Weltmeister ist alles andere als unglücklich darüber, dass seine Laufbahn als Profi in absehbarer Zeit zu Ende ist.

Angesprochen auf diverse Regel-Änderungen und Reformen im Weltfußball sagte der frühere Nationalspieler im kicker: „Da bin ich froh, dass ich bald aufhöre und die schönen Zeiten mit dem Fußball in seiner alten Form miterlebt habe.“

Podolski nach Corona-Pause geschwächt

Der Einsatz eines Videoschiedsrichters bei strittigen Elfmeterentscheidungen findet „Prinz Poldi“ zwar noch okay, darüber hinaus sei er aber wenig zielführend. „Und es wird ja weiter diskutiert. Das ist nicht weniger geworden durch den VAR.“

Derzeit steht Podolski bei Gornik Zabrze in Polen unter Vertrag. Richtig in Tritt gekommen ist er noch nicht, was vor allem mit einer Corona-Infektion im August liegt.