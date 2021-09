FC Bayern stellt grünes Trikot für Oktoberfest-Zeit vor

Das Oktoberfest in München fällt der Pandemie auch 2021 wieder zum Opfer - der FC Bayern will kurz vor dem angedachten Start des abgesagten Großevents aber dennoch ein bisschen Wiesn-Stimmung aufkommen lassen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der deutsche Rekordmeister präsentierte daher am Donnerstag ein Sondertrikot zum größten Volksfest der Welt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Es soll die Verbundenheit des Clubs mit seiner Heimatstadt und ihren Traditionen ausdrücken und zeigen, für was die Wiesn wie der deutsche Rekordmeister auf der ganzen Welt bekannt sind: Offenheit, Geselligkeit, Lebensfreude und Traditionsbewusstsein“, erklärte der FCB in einem Statement.

Das Trikot ist fast komplett in dunklem Grün gehalten, Wappen und Sponsorenwappen sowie Hersteller-Logo sind dagegen goldfarben: „Im Nackenbereich ist zudem das Oktoberfest-typische Alpen-Edelweiß abgebildet.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bayern will das Trikot zum ersten und einzigen Mal beim Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag tragen. Am Wochenende hätte das Oktoberfest beginnen sollen, wenn es nicht abgesagt worden wäre.