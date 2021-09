Champions League: PSG bangt um Mbappé nach Knöchelverletzung gegen Brügge

Am Mittwochabend durften Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé endlich von Beginn an für das Pariser Starensemble wirbeln. Trainer Mauricio Pochettino beorderte alle drei Superstars in die Startelf beim Champions-League-Auftakt beim FC Brügge. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)