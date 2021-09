FC Bayern: Leon Goretzka verlängert! Vertragspoker geht zu Ende

Goretzka erklärt Erfolgsgeheimnis des FC Bayern

„Mit dem FC Bayern haben wir in den letzten drei Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber noch schöner als Titel zu gewinnen, ist es, diese Erfolge zu bestätigen und zu wiederholen. Daran wollen wir in den nächsten Jahren anknüpfen“, kündigte Goretzka in einer Mitteilung des Rekordmeisters an.