RB Leipzig: Coach Jesse Marsch erhöht Druck nach Pleite bei Manchester City

Christopher Nkunku, der einen Dreierpacker erzielte, machte dem Trainer von RB Leipzig Hoffnung. „Wir brauchen eine solche Leistung und wir brauchen mehr davon von jedem in unserer Mannschaft“, sagte der Coach nach der 3:6 Pleite bei Manchester City am Mittwoch: „Und es ist mein Job, das zu finden und von den Jungs zu kriegen.“

Leipzig lässt Manchester City in der defensive zu viel Raum

Der Trainer hatte dafür eine mögliche Erklärung parat. „Wir haben dieses Team so sehr respektiert, vielleicht zu sehr. Wir haben versucht, klar herauszuarbeiten, wer ihre Spieler sind und wie sie spielen“, sagte Marsch: „Aber wir konnten den Matchplan nicht so umsetzen, wie wir wollten. Vielleicht war der Moment ein bisschen zu groß.“

In der Gruppe A, in der noch Paris St. Germain und der FC Brügge warten, steht Leipzig nun unter Druck.

In der Bundesliga geht es indessen am Samstag (ab 18.30 Uhr live im SPORT1-Liveticker ) beim 1. FC Köln weiter. Auf nationaler Ebene hat RB bislang drei von vier Ligaspielen verloren. Wie wichtig Siege in dieser Phase sind, weiß auch Marsch: „Das Gefühl in der Gruppe ist sehr gut, aber wir brauchen Belohnungen.“