Champions League, Besiktas - BVB: So erlebte SPORT1-Chefeporter Patrick Berger das Spiel

Immer wieder donnert der Schlachtruf der Besiktas-Fans am Mittwochabend beim Champions-League-Gastspiel des BVB (2:1) durch den Vodafone Park. Er geht durch Mark und Bein.

Besiktas-Fans halten Lautstärke-Weltrekord

Die Stimmung ist gigantisch. Dabei ist das Stadion coronabedingt nur zur Hälfte gefüllt. Die 20.000 Adler-Anhänger machen aber locker Krach für 60.000. Sie halten nicht umsonst seit einigen Jahren den Lautstärke-Weltrekord (141 Dezibel - so laut wie ein Düsenjet). „Hier musst du erstmal bestehen“, sagte BVB-Coach Marco Rose. „Eine unglaubliche Atmosphäre. Und es waren nicht mal alle da.“

Niemanden hält es hier auf den Sitzen. Alle Fans stehen. Vor, während und nach dem Spiel. Zwischen Fans und Mannschaft herrscht eine Symbiose. Die Spieler laufen, weil ihnen die Anhänger Beine machen. Auf dem Weg in die Kabine bedanken sich die Spieler sogar beim Publikum, klatschen am Mittelkreis symbolisch Beifall. Die Fans applaudieren frenetisch. (Die BVB-Spieler in der SPORT1-Einzelkritik)