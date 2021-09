Champions League: PSG und Messi schwach - Liverpool besiegt Milan

Superstar Lionel Messi ist bei seinem neuen Klub Paris Saint-Germain zum Start in der Champions League über ein enttäuschendes 1:1 (1:1) bei Außenseiter FC Brügge nicht hinauskommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

PSG und Messi mit enttäuschendem Auftritt

Nach dem Führungstreffer von Ander Herrera (15.) kassierte das Hochkaräter-Team von Trainer Mauricio Pochettino, auch Gruppengegner von RB Leipzig, nur noch das Gegentor durch Hans Vanaken (27.), ohne in der Folge selbst wirkliche Akzente setzen zu können.

Messi bot einen seiner blassesten Auftritte in der Königsklasse - und auch der Rest des Mega-Ensembles bei PSG ging leer aus:

Auch die Halbzeit-Einwechslung von Julian Draxler für Neuzugang Georginio Wijnaldum änderte ebenso wenig mehr am Spielausgang - der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer saß die komplette Spielzeit auf der Bank.

Mbappé angeschlagen - Pochettino unzufrieden

Der Coach fügte an: „Niemand im Team kann mit seiner Leistung zufrieden sein und niemand kann mit diesem Ergebnis zufrieden sein. Wir sind hierher gekommen, um Punkte zu holen. Alle Punkte.“

Mit seinem Star-Trio wollte Pochettino aber nicht zu hart ins Gericht gehen: „Wir brauchen Zeit, auch um ein Verständnis aufzubauen. Das war klar und wir haben das in den letzten Tagen gesagt. Wir müssen noch als Team zusammenwachsen.“

FC Liverpool und Jürgen Klopp ringen Milan nieder

Auch ohne den geschonten Zlatan Ibrahimovic legten die Rossoneri furios los, drehten nach Fikayo Tomoris Eigentor (9.) den Rückstand in eine 2:1-Pausenführung dank des früheren Frankfurters Ante Rebic (42.) und Brahim Diaz (44.).

„Es fühlte sich nicht so an, als könnten wir nicht zurückkommen“, resümierte Klopp nach Abpfiff. „Es ist der Fußball, den ich in den meisten Momenten sehen möchte. Wir sind erfahren im Wettbewerb oder sollten es sein.“