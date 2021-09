RB Leipzig gerät bei Manchester City unter die Räder

RB Leipzig muss sich Manchester City in einem Torspektakel geschlagen geben. Dem Team von Trainer Jesse Marsch unterläuft ein irres Eigentor. Ein Verteidiger sieht Gelb-Rot.

Sie hatten gekämpft, sie waren gerannt - doch am Ende stand RB Leipzig wieder mit leeren Händen da.

Vier und sechs machen zehn - zehn Gegentor also in zwei Spielen, eine vernichtende Bilanz für den Zeitraum weniger Tage. Das weiß auch Trainer Jesse Marsch.

“Wir wollten tief stehen, aber trotzdem aggressiv sein“, erklärte der 47-Jährige bei DAZN . “Das haben wir nicht gemacht in Hälfte eins. Heute war unser schlimmster Tag in Sachen Verteidigen. Wir haben viel Arbeit zu tun.“

Dritte Niederlage in Folge

Viel Arbeit, daran besteht kein Zweifel. Für Leipzig war es die dritte Niederlag in Folge, nachdem man schon vor den Bayern gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1 verloren hatte. Außerdem: die insgesamt vierte Pleite dieser Saison. Eigentlich zu viel für die ambitionierten Bullen, die sich nicht nur unter Julian Nagelsmann an den Erfolg gewöhnt hatten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

“Wir haben zu viele kassiert“, sagte Verteidiger Lukas Klostermann. “Gerade in den ärgerlichen Momenten. Das Ergebnis ist sehr ernüchternd. Wir hätten besser verteidigen müssen, es ist extrem ärgerlich, wenn man selbst drei Tore erzielt, aber nichts mitnimmt. Es fühlt sich extrem scheiße an.“

„Dürfen nicht so einfache Tore bekommen“

Jene aufkeimende Hoffnung schwand jedoch relativ schnell, da sich Klostermann kurz vor der Halbzeit ein Handspiel erlaubte und somit Rihad Mahrez die Tür aufmachte zum 3:1 per Elfmeter (45.+2).

“Wenn wir mithalten wollen, dürfen wir nicht so einfache Tore bekommen“, sagte Emil Forsberg. “Es tut weh. Wir müssen daraus lernen und besser verteidigen. Es ist ein schwieriger Abend.“

Nur Nkunku macht Hoffnung

In Halbzeit zwei war es dann erneut Nkunku, der den Anschlusstreffer für RB erzielte (51.). Und ebenso wie in Hälfte eins war es erneut ManCity, das per Traumtor von Jack Grealish direkt zum 4:2 zurückschlug (56.).