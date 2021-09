Stimmen: Marco Rose, Jude Bellingham und Erling Haaland zum Sieg des BVB

Anzeige

Nach dem Auftaktsieg bei Besiktas sprechen die Dortmunder Protagonisten über ihren Auftritt. Die Stimmen.

Borussia Dortmund hat einen guten Start in die neue Champions-League-Saison hingelegt.

Die Elf von Trainer Rose feierte einen 2:1-Sieg bei Besiktas Istanbul, der nur in der Nachspielzeit nochmal in Gefahr geriet.

Vor allem Jude Bellingham sorgte mit einem Treffer und der Torvorlage auf Erling Haaland für den Unterschied. Der 18-Jährige ließ sich von den lauten Pfiffen nicht beeindrucken, wie er nach dem Triumph verriet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Die Stimmen von DAZN:

Marco Rose: „Das ist das, was wir uns ja alle wieder grundsätzlich wünschen, auch in der Bundesliga natürlich, wenn die Stadien voll sind. Wir werden uns als Trainer darauf einstellen, nicht mehr so viele Möglichkeiten zu haben, ins Spiel einzugreifen. Wir haben jetzt das dritte Spiel in Folge gewonnen. In die Champions League mit einem Sieg zu starten, ist immer wichtig bei sechs Gruppenspielen. Wir haben jetzt ein Heimspiel vor der Brust und die schwierige Aufgabe hier gut gemeistert – Publikum, der Rasen war in keinem guten Zustand, hatten schwierige Phasen. Aber ich finde, wir haben trotzdem verdient gewonnen.“

... über die Balance in der Defensive: „Ich fand, wir waren heute grundsätzlich im Gegenpressing gut. Wir hatten die ersten 10-15 Minuten Probleme, mussten das System von Raute auf 4-2-3-1 umstellen weil wir ihr Flügelspiel nicht mehr so kontrollieren konnten und wir nicht mehr so angelaufen sind, wie wir uns das gewünscht hatten. Ab dann hatten wir das Spiel sehr gut im Griff, haben das Tor gemacht, sind mit 2:0 in die Pause, müssen eigentlich irgendwann auch irgendwann das dritte Tor machen, hatten riesige Chancen. Und hinten raus ist so die obligatorische Nummer im Moment, dass wir das Ding nochmal spannend machen und dementsprechend sind wir happy dass wir die drei Punkte haben.“

... über Julian Brandt und Mats Hummels: Mats ist noch nicht bereit für 90. Minuten, Jude mit Krämpfen raus, Brandt schon zur Pause mit muskulären Problemen

Jude Bellingham: „Es war eine großartige Atmosphäre, es war eine Freude vor dieser Kulisse zu spielen und das Wichtigste war, dass wir gewonnen haben. Es war ein bisschen wie beim Basketball, aber wir waren ein bisschen kaltschnäuziger, deswegen haben wir gewonnen.“

Erling Haaland: „Es war wirklich ein schweres Spiel und ein wichtiger Sieg. Ich bin wirklich fertig. Der Platz war nicht gut, aber wir sind glücklich über den Sieg.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

... über Bellingham: „Er ist drei Jahre jünger als ich, er ist unglaublich.“

... über eigene Tore: „Ich denke nicht darüber nach. Ich liebe die Champions League und genieße die Spiele. Ich bin ein Torjäger und das ist mein Job.“

... über die BVB-Defensive: „Wir haben ein Tor bekommen, aber wir haben zwei Tore geschossen und gewonnen, deswegen sind wir glücklich.“

... über den Champions-League-Titel: „Es ist mein Traum, ich werde versuchen, das zu tun, aber wir denken von Spiel zu Spiel.“

Sebastian Kehl: „Es war richtig laut. Wir sind in Dortmund einiges gewohnt und wir können in Dortmund auch eine richtige Stimmung entwickeln. Heute war nur die Häflte da und das Pfeifen war laut, trotzdem spiele ich lieber in Dortmund. Das waren drei Punkte gegen einen richtig schweren Gegner. Es war ein verdienter Sieg. Wir haben viele Möglichkeiten liegen gelassen. Wir hätten früher ein drittes, viertes Tor machen müssen, dann wäre es am Ende nicht so eng geworden. Insgesamt kann man mit der Leistung sehr zufrieden sein. Wir wollten eigentlich zu null spielen, nachdem wir in der Liga auch einige Tore gefressen hatten. Insgesamt ein sehr positiver Auftritt.“

... über Mats Hummels: „Er war platt, er war durch. Deswegen haben wir ihn dann ausgewechselt. Nichts Schlimmeres.“

