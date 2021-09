Valorant: G2 Esports schlägt endlich Sentinels beim VCT Masters Berlin

G2 Esports zählt zweifelsohne zu den größten und bekanntesten eSports-Organisationen, wenn es um Social-Media-Banter und verrückte Aktionen in schelmischen Twitter- und Facebook-Schlachten geht. Sei es Fnatic in der LEC (League of Legends) oder Sentinels in Riot Games‘ Taktik-Shooter Valorant.