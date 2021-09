Champions League: BVB siegt bei Besiktas - Bellingham überragend

Der BVB hält sich in der „Hölle von Istanbul“ schadlos und feiert den Sieg bei Besiktas. Ein 18-Jähriger macht am Ende den Unterschied.

Borussia Dortmund hat mit einem am Ende leicht zittrigen 2:1-Sieg bei Besiktas Istanbul einen optimalen Auftakt in die neue Champions-League-Saison gefeiert.

Lediglich Raphael Guerreiro und der in der 2. Hälfte eingewechselte Axel Witsel fielen etwas ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

GREGOR KOBEL: Im Hexenkessel von Besiktas war der Schweizer bei seinem Champions-League-Debüt vom Anpfiff weg hellwach. Rettete zwei Mal in extrem wichtigen Phasen überragend gegen Batshuayi (6./68.). Starker Rückhalt! SPORT1-Note: 2

THOMAS MEUNIER: Startete nervös und fahrig in die Partie und hatte einige Ballverluste. Der Belgier wurde aber mit zunehmender Spieldauer stärker. Seine Vorarbeit vor dem 1:0 auf Bellingham war überragend. Er kann es also, zeigt es bislang allerdings (noch) zu selten. SPORT1-Note: 3 (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

MATS HUMMELS (bis 69.): Der Abwehrchef feierte seine BVB-Rückkehr und rutschte für Pongracic rein. Es war sein erster Einsatz seit Mitte Mai für die Borussia. Der erhoffte Stabilisator war er allerdings noch nicht. Hatte durchaus Probleme wie zum Beispiel in der 6. Minute, als er bei Batshuayis Großchance schlecht stand. Das Knie zwickt wohl weiterhin, musste nämlich angeschlagen runter. SPORT1-Note: 3,5

Ab 69. MARIN PONGRACIC: Kam für Hummels rein und machte es in der Schlussphase an der Seite von Akanji ordentlich. SPORT1-Note: 3

MANUEL AKANJI: Nicht so zweikampfstark wie sonst und mit ungewohnten Abspielfehlern. Steigerte sich aber und ließ hintenraus wenig anbrennen. SPORT1-Note: 3

MAHMOUD DAHOUD : Es ist ein Genuss, diesem talentierten Techniker zuzusehen. Hatte viele gute Ballgewinne und leitete mit seinen cleveren Diagonal- oder Steckbällen gute Chancen ein. Half außerdem in der ersten Halbzeit mit, dass das Zentrum nach hinten abgesichert war. Stark! Baute dann aber etwas ab. hatte Glück, dass sein Fehlpass (60.) nicht bestraft wurde. SPORT1-Note: 2,5

Ab 69. MARIUS WOLF: Durfte in der Schlussphase nochmal ran und spielte fehlerlos. SPORT1-Note: 3

JULIAN BRANDT (bis 45.): Machte ein ordentliches Spiel. Der Ex-Leverkusener war an zwei guten Kontern beteiligt und wurde zur Pause ausgewechselt - offenbar aus taktischen Gründen. SPORT1-Note: 3

MARCO REUS: Der Kapitän ging in der hitzigen Atmosphäre voran, dirigierte und führte seine Mannschaft. In der 28. Minute hätte der fleißige Antreiber allerdings nach schöner Vorarbeit von Haaland und Brandt treffen müssen – er scheiterte aber an Keeper Destanoglu. Insgesamt aber ein ordentlicher Auftritt. SPORT1-Note: 2,5