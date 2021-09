Handball: THW Kiel bei Champions-League-Start mit Sieg - Ekberg stark

THW Kiel gelingt Auftaktsieg in der Champions League © FIRO/FIRO/SID

Handball-Rekordmeister THW Kiel legt mit einem Sieg in der neue Champions-League-Saison los. Rechtsaußen Niclas Ekberg glänzt.

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist mit einem Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet.

Beim letztjährigen Viertelfinalisten Meschkow Brest aus Belarus setzte sich die Mannschaft von Trainer Filip Jicha in ihrem Auftaktspiel in Gruppe A mit 33:30 (18:15) durch. ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Handball-CL )

Kiel ging früh mit 3:2 in Führung und gab diesen Vorteil im Spielverlauf nicht mehr ab, phasenweise führte der THW mit sechs Treffern. ( NEWS: Alles zur Handball-CL )

„Schon das Final Four in Köln zu erreichen, ist wie ein Bundesliga-Titel“, hatte Jicha im Vorfeld der neuen Saison in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt.