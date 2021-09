Champions League: BVB-Sportdirektor Zorc äußert sich zur Salihamidzic-Attacke auf Reus

Salihamidzic vs Zorc: So eskalierte der Zoff um Marco Reus

Die verbalen Giftpfeile aus München in Richtung Dortmund sorgten am Sonntag für Wirbel.

Austausch mit Bayern? So reagiert Zorc

Reus selbst ließ die Verbalattacke an sich abprallen. „Natürlich habe ich das mitbekommen. Aber das hat mich nicht im Wesentlichen berührt. Mehr gibt‘s dazu von mir nicht zu sagen“, sagt Reus auf der PK am Dienstag auf SPORT1 -Nachfrage .

Salihamidzic kritisiert BVB-Kapitän Reus

Salihamidzic betonte, dass man immer da sein müsse, „wenn man Führung übernehmen will“. So funktioniere das in einer Mannschaft: „Was Kimmich macht, was Neuer macht, was Goretzka macht, das ist für mich Führung. Darauf kann sich der Trainer verlassen.“