1. FC Köln und Kölner Haie gemeinsam für Vielfalt

Der FC trifft am Samstag (18.30 Uhr) auf Vizemeister RB Leipzig, die Haie haben am Sonntag (19.00/ MagentaSport ) Heimrecht gegen die Augsburger Panther.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird der KEC in einem Sondertrikot antreten, das ein Zeichen für Vielfalt setzt. So werden die Rückennummern in Regenbogenfarbe sein. (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1)