NFL: Aaron Rodgers kassiert mit Green Bay Packers bittere Pleite - wie geht es weiter?

Abschied von Packers stand im Raum

Dann allerdings durften die Packers-Fans aufatmen. Rodgers und die Franchise einigten sich auf eine weitere Saison. Und dem Spielmacher wurde endlich das gewährt, was er schon lange fordert: Mitspracherecht bei Personalentscheidungen. So verwunderte es nicht, dass Passempfänger Randall Cobb, ein enger Vertrauter von Rodgers, zurück ins Lambeau Field geholt wurde.

Rodgers spuckte große Töne

Diese selbstbewussten Aussagen wirken im Angesicht des ersten NFL-Spieltages realitätsfern. Denn was die Packers, und speziell Rodgers, im Season Opener gegen die New Orleans Saints ablieferten, war alles andere als Super-Bowl-würdig. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Rodgers erlebte bei der 3:38-Pleite eine der schlimmsten Niederlagen seiner Karriere. Nur 15 von 28 Pässen für 133 Yards brachte er an den Mann. Ein Touchdown gelang nicht, dafür unterliefen ihm in drei Würfen zwei Interceptions. Zum Vergleich: Während der gesamten vergangenen Saison waren es ausschließlich fünf.

Passer Rating unterirdisch

„Aaron hat nicht so ausgesehen, als ob er sich wohlfühlt. Manchmal sah er so aus, als hätte er Zementstiefel an. Irgendetwas hielt ihn zurück und hat ihn zu Boden gedrückt“, konstatierte Ex-Quarterback Carson Palmer in der YouTube-Show „The Herd with Colin Cowherd“.