Champions League: Das sind die Helden der Young Boys Bern um Trainer David Wagner

Es läuft die fünfte Minute der Nachspielzeit. United-Angreifer Jesse Lingard spielt am eigenen Sechzehner einen verheerenden Rückpass. Dieser findet seinen Weg zu Jordan Siebatcheu, der den Ball vorbei an United-Torwart David De Gea ins Tor befördert.

Noch weit nach Abpfiff feierte das Team in der Kurve. „YB spielt Manchester United an die Wand. Magischer Abend im Wankdorf!“, titelte das Schweizer Boulevard-Blatt Blick und behauptete: „YB wird zur Hausnummer in Europa.“ Die Berner Zeitung schrieb vom „zuverlässigen Riesentöter“ Wagner, der „zuweilen schon mit Huddersfield in der Premier League erfolgreich das Konzert der Großen störte.“

Bern mit Stotterstart in der Liga

Ein Grund für das bislang eher mäßige Abschneiden der Mannschaft, die in den vergangenen vier Spielzeiten immer Meister in der Schweiz wurde, dürfte die Abwesenheit von Starstürmer Jean-Pierre Nsame sein. Der Kameruner verletzte sich am Ende der vergangenen Saison schwer und wird dem Team von Ex-Schalker Wagner noch auf unbestimmte Zeit fehlen. Nsame kam in der vergangenen Saison auf 19 Tore in 30 Ligaspielen.