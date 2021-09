VfB Stuttgart: Thomas Hitzlsperger verlängert nicht seinen Vertrag

Ein Hauch von Wembley: Frankfurt verzweifelt an Torwart-Rücken

Thomas Hitzlsperger wird sein Amt als Vorstands-Chef beim VfB Stuttgart mit Ablauf seines Vertrags im Oktober 2022 niederlegen. Wie der VfB am Mittwoch mitteilte, habe der 39-Jährige seine Entscheidung dem Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG mitgeteilt.

Hitzlsperger habe seinen Standpunkt sowohl dem Aufsichtsratsvorsitzenden Claus Vogt als auch dem gesamten Gremium persönlich erklärt, hieß es weiter in der Mitteilung des Klubs. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Für die Nachfolgersuche will sich der VfB Zeit nehmen

„Ich empfinde große Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre und bleibe dem VfB auch in Zukunft emotional eng verbunden. Und ich werde gemeinsam mit unserem Team bis zum letzten Tag in diesem Job alles für den VfB geben.“

Über seine Zukunftspläne gab Hitzlsperger in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Mittwoch nichts preis. „Ich beschäftige mich nicht mit anderen Dingen. Meine Pflicht ist es, bis zum letzten Tag alles zu tun. Es wird sich zeigen, wie ich in einem Jahr drauf bin und wie mir der Kopf steht“, sagte Hitzlsperger.