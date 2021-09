Champions League: Besiktas Istanbul - BVB heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Dabei kann BVB-Trainer Rose wieder auf Mats Hummels zurückgreifen. Der Abwehrchef, der nach der EM mit Patellasehnenproblemen zu kämpfen hatte, läuft erstmals in dieser Saison von Beginn an auf.

Außerdem steht Neuzugang Donyell Malen in der Anfangsformation. Im Vergleich zum 4:3-Sieg in Leverkusen verändert Rose seine Elf damit auf zwei Positionen. Marin Pongracic und Axel Witsel sitzen zunächst auf der Bank.

Es gibt leichtere Auftaktgegner. Besiktas, das in der letzten Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal feiern konnte, grüßt auch nach vier Spielen wieder von der Tabellenspitze in der Türkei.

Besiktas erwartet Dortmund mit ehemaligem BVB-Star

Der bekannteste Neuzugang der Schwarz-Weißen dürfte dabei der Bosnier Miralem Pjanic sein. Der 31-Jährige fand in diesem Sommer den Weg vom FC Barcelona an den Bosporus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Im Sturm wartet neben dem Brasilianer Alex Teixeira es auch einen alten Bekannter auf den BVB. Der Ex-Dortmunder Michy Batshuayi geht mittlerweile ebenfalls für Besiktas auf Torejagd. Der 27-Jährige spielte in der Saison 2018/2019 eine Halbserie für die Dortmunder und kam in 10 Einsätzen auf 7 Tore.

Dortmund kommt derweil aus einem Mentalitätsspiel gegen Leverkusen. Auch wenn man das M-Wort beim BVB nicht gerne hört, so war es doch ein Schritt in die richtige Richtung für das junge Team.

Bereits 29 Treffer fielen in diese Saison in Spielen mit BVB-Beteiligung. In der Offensive heißt der große Trumpf wie immer Erling Haaland, der in den bisherigen sechs Partien des BVB auf beeindruckende acht Tore und vier Vorlagen kommt.