Tennis, Billie Jean King Cup: Auftakt gegen Gastgeber Tschechien

Die deutschen Tennis-Damen starten bei der Endrunde des neuen Billie Jean King Cup in Prag (1. bis 6. November) am ersten Turniertag gegen Gastgeber Tschechien. Das geht aus dem Terminplan hervor, den der Weltverband ITF am Mittwoch veröffentlichte. Schon tags darauf geht es zum Abschluss der Vorrunde gegen die Schweiz (2. November).

Die Halbfinals in Prag werden am 5. November ausgetragen, das Finale am 6. November (16.00 Uhr). Titelverteidiger Frankreich beginnt in der Gruppenphase gegen Kanada. Die Team-Nominierung wird am 4. Oktober von Cup-Kapitän Rainer Schüttler bekannt gegeben.