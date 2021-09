La Liga: Javier Tebas wirft Paris Saint-Germain Betrug vor

Der Präsident von Spaniens La Liga verglich PSG am Mittwoch mit Real Madrid - und erklärte in unmissverständlichen Worten, warum die Königlichen auf dem Transfermarkt niemals wie PSG auftreten könnten.

Real Madrid sei in seinen Augen zwar der Klub, der die Pandemie am besten gemeistert habe. „Mit enormem Aufwand, wenn es um die Reduzierung der Gehälter geht. Real hat wegen dieser Einschränkungen nun die Möglichkeit zu tun, was sie wollen.“