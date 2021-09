DFB setzt Impfkampagne bei drei WM-Qualifikationsspielen fort

Nachdem bereits rund um Hansi Flicks Heimdebüt als Bundestrainer gegen Armenien (6:0) Anfang des Monats Impfbusse in Stuttgart zum Einsatz gekommen waren, wird die Aktion im Rahmen der WM-Qualifikationsspiele der Frauen am Dienstag in Chemnitz gegen Serbien sowie am 26. Oktober in Essen gegen Israel wiederholt.