Champions League: Edin Terzic kehrt zu Besiktas Istanbul zurück

Für Edin Terzic ist die Fahrt nach Istanbul eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Dennoch ist der heutige Technische Direktor kein Besiktas-Kenner mehr.

Edin Terzic hatte die perfekte Sicht. Das Abschlusstraining von Borussia Dortmund im Istanbuler Vodafone Park verfolgte der Technische Direktor am Dienstagabend von einem Sitzplatz auf Höhe der Mittellinie aus. Gemeinsam mit BVB-Marketing-Chef Carsten Cramer schaute der Pokalsieger-Trainer gespannt zu, was sein Nachfolger Marco Rose dort unten auf dem Rasen so treibt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)