Wegen Corona: Gay Games werden verschoben

Wegen coronabedingter Reisebeschränkungen werden die für 2022 in Hongkong geplanten Gay Games um ein Jahr verschoben. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Das Event hätte im November des kommenden Jahres erstmals in einer asiatischen Stadt ausgetragen werden sollen.