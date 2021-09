Volleyball-EM: Krick, Karlitzek, Weber & Co. überzeugen neben Georg Grozer

Ass-Festival! So spektakulär zieht Deutschland ins Viertelfinale ein

Bei der Volleyball-EM der Männer steht Deutschland zum fünften Mal in Folge im Viertelfinale. Maßgeblichen Anteil daran haben die junge Garde und Georg Grozer.

„Bei der Volleyball Nations League 2021 habe ich den Jungs zugeschaut und dann kam das Kribbeln zurück“, erklärte er im Vorfeld des Turniers im Gespräch mit SPORT1 seine Motivation und fügte hinzu: „Es kann eine sehr interessante EM werden. Ich traue den Jungs alles zu.“ (BERICHT: So erklärt Grozer sein Comeback)

Mit fünf Siegen aus sechs Spielen hat das deutsche Team bislang ein gutes Bild abgegeben. Nun geht es für die DVV-Auswahl am Mittwoch im Viertelfinale gegen Italien (ab 16 Uhr LIVE auf SPORT1+ ). Natürlich ist der 36-Jährige, der mit 74 Punkten Deutschlands Topscorer ist, maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt.

Krick, Karlitzek & Co.: Die jungen Wilden beim DVVV

Hinter dem Diagonalangreifer, der in Budapest auf die Welt kam, macht eine Gruppe junger Spieler auf sich aufmerksam, die Deutschland auch gegen Italien vom Einzug ins Halbfinale träumen lässt. (SERVICE: Volleyball EM 2021 der Männer: Modus, Spielplan, Übertragung & Favoriten)

Allen voran beweist Krick, dass er in der Lage ist, Spiele auf diesem Niveau mitzuprägen. “Das ist jetzt auch schon meine dritte Europameisterschaft. Ich habe schon mehrere Länderspiele auf dem Buckel, also gehöre ich schon zu den erfahreneren Spielern, die derzeit dabei sind“, erklärte der 22-Jährige bei SPORT1 .

Druck will er sich deswegen aber keinen machen. „Wir hatten vor vier Jahren ( 2017, Anm. d. Red ) schon eine sehr gute Europameisterschaft, als wir Zweiter wurden. Deswegen wissen die meisten schon, wie man mit dem Druck umzugehen hat.“

Gegen Italien brauche es nun einen konstanteren Aufschlag als zuletzt im Achtelfinale gegen Bulgarien : „Da müssen wir alle noch eine Schippe drauflegen. Ansonsten hatten wir in den letzten Spielen eigentlich einen guten Angriff, eine gute Blockarbeit sowie Feldabwehr. Das brauchen wir wieder.“

Krick überzeugt bei Europameisterschaft

Krick, der seit 2020 in der Serie A bei Top Volley Cisterna aktiv ist, ist am Netz fast nicht mehr wegzudenken. Bereits elfmal sorgte er per Block für einen Punkt.