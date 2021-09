College Football: Katze stürzt bei Spiel von Tribüne und wird gerettet

Der aufregendste Catch des College-Football-Spiels zwischen der University of Miami und der Appalachian State University ereignete sich auf der Tribüne.

Wie mehrere Videos aus dem Hard Rock Stadium in Miami zeigen, haben Zuschauer bei der Partie eine Katze vor dem Tod gerettet. Das Tier baumelte am Oberrang, wo sich die Katze offenbar mit ihren Krallen an einem zum Geländer gehörenden Stoff festhielt.