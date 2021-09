Krawalle in Regionalliga: 30 Verletzte nach Spiel zwischen Münster und RWE

Bei Fan-Ausschreitungen im Anschluss an das Spiel in der Regionalliga zwischen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen sind 30 Personen verletzt worden.

Bei Fan-Ausschreitungen im Anschluss an das Spiel in der Fußball-Regionalliga zwischen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen (2:3) sind nach Angaben der Polizei am Dienstagabend 30 Personen verletzt worden.